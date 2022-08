Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 14/08/2022 16:34

Rio- A Polícia Federal prendeu, neste domingo (14), um segurança do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, suspeito de praticar roubos na região. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, o homem foi preso por agentes do Núcleo de Capturas da PF/RJ (NUCAP) ao chegar para trabalhar. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça. A pena para o crime de roubo varia de quatro a dez anos de reclusão.

Tentamos contato com a assessoria do Maracanã, mas ainda não tivemos resposta.