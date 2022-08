O turista americano Trey Thomas Joseph Barber, de 28 anos - Reprodução do Facebook

14/08/2022

Rio - Amigos brasileiros de, de 28 anos, vão dar o último adeus ao turista americano na parte externa do estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, antes da partida entre Flamengo e Athletico Paranaense, às 16h deste domingo (14). A homenagem será marcada por orações e flores. A vítima morreu na sexta-feira (12) , após passar três dias internado, quando foi atingido por uma bala perdida, dentro da casa onde estava hospedado, em Cascadura, na Zona Norte.

Na segunda-feira (15), às 18h, haverá a celebração de uma missa em sua homenagem , na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Campinho. O sepultamento de Trey acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde ele morava com a família e dava aulas de Língua Portuguesa na Universidade de Los Angeles (UCLA). O jovem se preparava para cursar o mestrado na instituição e estava em sua segunda viagem ao Rio de Janeiro.

Pedido de ajuda para translado do corpo

Para ajudar no processo de translado do corpo, amigos americanos e parentes do jovem criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar o valor de US$ 15 mil, que devem ser usados para bancar as despesas do velório e do sepultamento. Até o momento já foram arrecadados US$ $8.295.