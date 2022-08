Programa Segurança Presente registra a captura de 614 foragidos em sete meses - Divulgação

Publicado 14/08/2022 10:42

fotogaleria Rio- O Programa Segurança Presente cumpriu, nos primeiros sete meses deste ano, 614 mandados de prisão contra foragidos da Justiça. Um dos destaques do levantamento é atuação dos agentes na orla do Rio. Nos nove bairros analisados, da Zona Sul ao Recreio dos Bandeirantes, os policiais conseguiram localizar e prender 145 pessoas com prisão decretada pela Justiça. Os números foram divulgados neste fim de semana pelo Governo do Estado.

Em junho, um agente deteve um vendedor ambulante na orla da Praia de Copacabana que estava sendo procurado há 22 anos pelo crime de estupro. Já em Botafogo, na Praça Nicarágua, a captura foi de um jovem de 20 anos que tinha 66 passagens pela polícia pelos crimes de furto, ameaças, violação de domicílio, desacato e lesão corporal. No momento da detenção, ele estava furtando um carro.

“A prisão desse rapaz trouxe uma sensação de segurança imediata para o bairro e representou, nos meses seguintes, uma queda no número de furtos na região”, destaca o major Ricardo Ribeiro, coordenador da Base Botafogo Presente.

Na Rua Djalma Ulrich, em Copacabana, os policiais, ao analisarem o nome de um suspeito, verificaram que ele tinha 10 mandados de prisão abertos, pelos crimes de assalto e furto. Já os agentes do Barra Presente, ao deterem um homem na Avenida Lúcio Costa e examinar a ficha criminal, descobriram que ele era procurado desde 2018, quando teve três mandados de prisão decretados por roubos no município de Belford Roxo.

Baixada Fluminense

As bases do Segurança Presente da Baixada Fluminense estão entre as que registraram a maior média percentual de prisões de procurados pela Justiça: somadas às 11 bases, os agentes alcançaram um total de 163 pessoas detidas. Além disso, estão na região os melhores índices em análise comparativa com o mesmo período de 2021. Japeri e Paracambi são os destaques, e registraram aumento de 200% e 120%, respectivamente, do índice de localização de foragidos.

Em Japeri, um dos foragidos foi detido numa ampliação das ações desenvolvidas pelos agentes para combater os furtos de cabos da Supervia. Como ele andava com uma mochila bem cheia, o fato chamou a atenção dos policiais. Resultado: não havia material furtado, mas tinha drogas para a revenda. Na 63ªDP (Japeri), foi constatado que o suspeito era procurado por três furtos.

“O sucesso nas prisões está ligado diretamente ao conceito de polícia de proximidade do Segurança Presente e o trabalho dos agentes, sempre atentos, em atuar em áreas de grande concentração de pessoas, como os centros comerciais e turísticos”, analisa a tenente Elisângela Bonino, responsável pelo policiamento na base do Japeri Presente.

Centro se destaca

As lideranças por números absolutos no ranking das capturas realizadas pelo Segurança Presente é do Centro Presente, seguido de perto Niterói e Campos. Com três bases espalhadas pela área com a maior concentração de população do Rio, o Centro Presente localizou 59 pessoas nos sete primeiros meses de 2022, quase 9% de todas as prisões de foragidos alcançadas pelos policiais do programa.

Em um dos casos, os policiais capturaram, na Central do Brasil, o acusado de matar o advogado André Luiz Monteiro de Almeida, ocorrida em maio, durante um assalto, no Méier, quando estava no carro acompanhado da mulher. Outra prisão importante foi a de um homem, processado e com mandados de prisão expedidos por dois estupros na Cidade de Recife, no Pernambuco.



“A ideia é que cada vez mais tenhamos abordagens de forma eficiente nos locais em que atuamos para, assim, conseguir prender mais pessoas com mandados em aberto. O nosso aliado é o sistema Hórus, que nos possibilita uma consulta mais rápida dos abordados”, afirma o superintendente do Segurança Presente, coronel Francisco Melo.



Números de Campos e Niterói chamam atenção

Primeiro lugar no Norte do Rio e terceiro lugar no ranking geral, a base de Campos, que foi inaugurada na primeira quinzena de janeiro, registrou a captura de 44 suspeitos com mandados em aberto. Uma das prisões, inclusive, chamou a atenção dos policiais durante a abordagem: o rapaz, de 22 anos, surpreendido ao tentar furtar uma bicicleta na Avenida XV de Novembro, no Centro de Campos, tinha 33 anotações criminais e oito mandados de prisão pelos crimes de furto, tráfico e posse de drogas e ameaça.



Quem também está bem situado no ranking é a base de Itaboraí. Foram 35 pessoas localizadas nas ruas nos primeiros sete meses do ano, entre elas a localização de um homem acusado por homicídio em Santa Maria Madalena, além do crime de ameaça a uma delegada da 71ªDP. No seu histórico havia, ainda, crimes de furto, roubo e violência doméstica.



São Gonçalo e Niterói também apresentaram bons resultados no levantamento. Niterói é segundo no ranking, com 46 pessoas detidas e que estavam com mandados de prisão em aberto, enquanto São Gonçalo registrou 30 prisões.