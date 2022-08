Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um canivete - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 14/08/2022 13:14 | Atualizado 14/08/2022 13:59

Matheus de Souza Cardoso, de 24 anos,

Rio - Um áudio, gravado por, de 24 anos, acusado de matar o jovem Luiz Henrique de Lima , de 22 anos, durante a Parada LGBTQIA+, em Niterói, ajudou a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) nas investigações do crime. Na gravação, enviada para um amigo de Matheus, é possível ouvir a confissão do ataque a facadas. O criminoso se refere a Luiz sempre pelo pronome 'ela'. Também se refere a uma terceira pessoa com quem ambos tiveram um relacionamento amoroso como 'falecida'.

Luiz Henrique Lima, foi morto a facadas na parada LGBTQIA+, em Niterói Reprodução/ Rede social

"Jogou bebida na minha cara, mano, por causa da 'falecida'. Eu falei: "eu vou acabar com você, eu vou acabar com você, mano". Os outros me segurando, os amigos 'dela' pulando. Quando eu dei de cara com 'ela', meu amigo deu um "botadão", 'ela' veio para cima de mim, os amigos vieram para cima. Aí eu dei no olho 'dela', 'ela' caída no chão e eu puxando [o objeto cortante usado no crime]", disse no áudio.

Em outro áudio, Matheus dá mais detalhes das agressões: "Uma hora eu tive que pisar no peito 'dela' porque agarrou [o canivete]. Que "viado" desgraçado, eu falei que ia furar 'ela'".

DIA. Segundo Adriana Moreira, amiga da vítima, a circunstância da bebida jogada no rosto de Matheus aconteceu há dois anos, mas somente no dia do evento, ocorrido no último dia 7 de agosto , ele resolveu revidar. "Essa briga que ele tá falando da bebida isso não foi no dia da Parada Gay, já tinha dois anos. No dia da Parada Gay eles não chegaram nem a brigar, ele já chegou dando facadas no Henrique", disse ao

O laudo da perícia afirma que o jovem teve onze ferimentos no corpo provocados pelos golpes, sendo três deles no tórax, dois no braço direito e cinco no braço esquerdo, além de uma facada na testa. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico por mecanismo perfurocortante.

O criminoso teve o pedido de prisão preventiva decretado e já é considerado foragido da Justiça do Rio. Ele vai responder por homicídio qualificado. Na decisão, a juíza da 3ª Vara Criminal de Niterói, Nearis dos Santos Carvalho Arce, entendeu que o crime foi praticado por motivo fútil, originado por um esbarrão. O magistrado escreveu ainda que a vítima não teve direito de defesa.

"O crime teria sido praticado por motivo fútil, ou seja, tudo teria se iniciado com um esbarrão da vítima no denunciado, que provocou a abordagem agressiva de Matheus, e ocasionou agressões mútuas. Posteriormente, ao se reencontrarem e reiniciarem a discussão seguida de nova briga, o denunciado agrediu imotivadamente a vítima com várias facadas, conduta eivada de ódio, dando causa à morte da vítima. A ação teria se dado por meio de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, já que a ação ocorreu de inopino, surpreendendo Luiz Henrique, que não teve a mínima chance de se defender".

O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo (14), um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender Matheus . O Disque Denúncia recebe informações pelo Whatsapp do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.