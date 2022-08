Luiz Henrique Lima, foi morto a facadas na parada LGBTQIA+, em Niterói - Reprodução/ Rede social

Luiz Henrique Lima, foi morto a facadas na parada LGBTQIA+, em NiteróiReprodução/ Rede social

Publicado 13/08/2022 16:20 | Atualizado 13/08/2022 16:21

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou a prisão preventiva de Matheus de Souza Cardoso, de 44 anos, acusado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) de matar a facadas o jovem Luiz Henrique de Lima , de 22 anos, durante a Parada LGBTQIA+, em Niterói, na Região Metropolitana, no último dia 7. Ele vai responder por homicídio qualificado e já é considerado foragido da Justiça.

Na decisão, publicada na quinta-feira (11), o juiz da 3ª Vara Criminal de Niterói, Nearis dos Santos Carvalho Arce, entendeu que o crime foi praticado por motivo fútil, originado por um esbarrão. O magistrado escreveu ainda que a vítima não teve direito de defesa.

"O crime teria sido praticado por motivo fútil, ou seja, tudo teria se iniciado com um esbarrão da vítima no denunciado, que provocou a abordagem agressiva de Matheus, e ocasionou agressões mútuas. Posteriormente, ao se reencontrarem e reiniciarem a discussão seguida de nova briga, o denunciado agrediu imotivadamente a vítima com várias facadas, conduta eivada de ódio, dando causa à morte da vítima. A ação teria se dado por meio de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, já que a ação ocorreu de inopino, surpreendendo Luiz Henrique, que não teve a mínima chance de se defender".



Relembre o caso

De acordo com a amiga Rafaele Rocha da Silva, Luiz Henrique e o homem se esbarraram no evento e a irmã da vítima separou os dois, que seguiram em direções opostas. Entretanto, quando se encontraram novamente, o agressor atacou Luiz a facadas. A vítima foi atingida na face e na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas não resistiu.



"Foi um esbarrão que deram, eles dois. A irmã dele estava junto e separou. O cara foi para um lado, ele foi para outro. Daqui a pouco se encontraram e o cara já veio dando facada nele. Isso é uma injustiça, tirar a vida de uma pessoa. É um sentimento inexplicável, uma dor que eu estou sentindo, mas a saudade é pior que a dor. Então, eu quero justiça, única coisa que eu quero. Foi uma covardia total. Eu quero que ele pague", desabafou Rafaele.



A amiga da vítima disse também que já sabe quem é o autor do crime. Segundo ela, apesar de não serem amigos, o homem conheceria o jovem, e acredita que haveria uma rivalidade entre eles. "Eles não se conheciam. Eu acho que ele (agressor) conhecia, porque o Henrique era muito bonito, acho que a rixa era essa. Não era amigo dele, não tinha nada de amizade, era conhecido", disse ela.



O jovem ainda estava cursando o Ensino Médio e a morte abalou toda a família. "O pessoal está bem mal. Era um menino muito feliz, muito alegre. Estava sempre junto de todo mundo, amigo de todo mundo. Estou péssima", lamentou ela.

O corpo de Luiz Henrique foi enterrado na terça-feira (9), no Cemitério do Maruí, em Niterói.