Rio tem tempo estável e sem chuva neste domingo (14) - Reprodução

Rio tem tempo estável e sem chuva neste domingo (14)Reprodução

Publicado 14/08/2022 13:20 | Atualizado 14/08/2022 13:32

Rio- A cidade do Rio de Janeiro tem previsão de tempo estável e sem chuva neste domingo (14) de Dia dos Pais. De acordo com o Alerta Rio, será um dia típico de inverno carioca: calor durante o dia, com sol, e temperaturas amenas à noite. Ao longo da semana, o clima permanece firme, com céu claro até quinta (18).

Um sistema de alta pressão fará com que o dia tenha céu claro a parcialmente nublado. Os ventos estarão de fracos a moderados (até 51,9 km/h), mais intensos no período da noite, e as temperaturas vão permanecer estáveis, com máxima de 30º C.

Para os próximos dias, segundo o Alerta Rio, entre segunda-feira (15) a quinta-feira (18), o céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva para a cidade. Os ventos vão estar fracos a moderados (até 51,9 km/h), mais intensos no período da noite, e as temperaturas vão permanecer estáveis.