Sargento Nelcir de Paula Jacobino, de 53 anos, deixa esposa e dois filhos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 14/08/2022 10:43 | Atualizado 14/08/2022 14:07

Rio - Um policial militar foi morto ao ser baleado, na manhã deste domingo (14), durante uma tentativa de abordagem a um veículo, em Irajá, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu por volta das 7h30. O sargento Nelcir de Paula Jacobino, de 53 anos, foi atingido por um disparo na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Militar, o policial foi ferido após um ataque de criminosos, quando a equipe tentava abordar um veículo na Rua Guiraréia. Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) realizava um patrulhamento pela Estrada do Colégio, quando suspeitou de ocupantes de um carro modelo Chevrolet Tracker na cor branca. Na tentativa de abordagem, os homens atiraram contra os policiais e fugiram.

Houve perseguição e na troca de tiros, o militar foi atingido. Nelcir de Paula era lotado no 41º BPM e estava na Polícia Militar desde 1999. O sargento deixa esposa e dois filhos. Até o momento, não há confirmação de horário e data do sepultamento da vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.