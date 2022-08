Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) foi ao Hospital Municipal Salgado Filho nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/08/2022 08:44 | Atualizado 10/08/2022 10:24

Rio - O turista americano Joseph T. Thomas, de 28 anos, segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ter sido atingido por uma bala perdida no pescoço, durante um confronto entre criminosos e miliciano do Morro do Fubá , em Cascadura, Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (9). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta quarta-feira (10), que a vítima permanece em estado grave.A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) foi à unidade de saúde na manhã de hoje. Também nesta quarta-feira, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região. Não há relatos de novos tiroteios, prisões ou apreensões no local. Ainda ontem, um homem, identificado como 'Paulinho', morreu. Ele seria integrante de uma milícia que atua na área cobrando taxa de segurança de comerciantes. Nas redes sociais circula um vídeo no qual um grupo comemora sua morte e exibe um fuzil, que estaria com ele.Um homem e uma mulher que estavam em um ônibus da linha 383 (Realengo-Praça da República) também foram baleados e levados para o quartel do Corpo de Bombeiros em Campinho, onde receberam atendimento. Ainda não se sabe eles pediram ajuda ao motorista ou se estavam no coletivo quando foram atingidos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.