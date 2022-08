Chegada de ventos fortes causa destelhamento em Angra dos Reis - Reprodução

Chegada de ventos fortes causa destelhamento em Angra dos ReisReprodução

Publicado 10/08/2022 23:27

Rio- A chegada de ventos fortes nesta quarta-feira (10) causou destelhamento em diversas residências em Mambucaba, distrito de Angra dos Reis. De acordo com o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), o motivo seria a aproximação de um ciclone extratropical no estado do Rio.

fotogaleria

Nas redes sociais, moradores relataram queda de energia. O Inmet também divulgou imagens de satélite mostrando a chegada do ciclone no litoral da Região Sudeste.