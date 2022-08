Jairinho é acusado pela morte do enteado, Henry - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 10/08/2022 21:37

Rio - A juíza Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 7ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), negou, nesta quarta-feira (10), o pedido de anulação da cassação do mandato do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho.Dessa forma, é mantida a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que, por votação unânime, cassou o seu mandato de vereador em 30 de junho de 2021 . Ele também perdeu seus direitos políticos por oito anos.