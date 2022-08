Joel e Igor foram encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/08/2022 20:23 | Atualizado 10/08/2022 20:33

Rio - Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (10) no viaduto de Deodoro, na Zona Oeste do Rio. Igor de Carvalho, 30 anos, e Joel Duarte, 69 anos, foram encaminhados ao Hospital Albert Schewitzer, em Realengo. O idoso levou um tiro de raspão no braço. Ele foi atendido e recebeu alta hospitalar. Igor segue internado em estado grave.

Joel é policial da reserva e presenciou a ocorrência. Ele atirou em direção aos suspeitos e houve um tiroteio com os criminosos. Igor, que era vítima da tentativa de assalto, também foi baleado. Além disso, um outro policial também foi alvo dos disparos, mas não ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir do local.

Agentes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local e acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou os feridos ao hospital. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).