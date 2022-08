Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreendem armas e granadas, após confronto no bairro de Marambaia - Divulgação

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreendem armas e granadas, após confronto no bairro de MarambaiaDivulgação

Publicado 10/08/2022 19:44

Rio - Um suspeito morreu e dois policiais do 7º BPM (São Gonçalo) ficaram feridos por estilhaços durante um confronto no bairro de Marambaia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, equipes da PM faziam um patrulhamento na região, quando foram atacados por tiros disparos por criminosos locais.



Ao fim do confronto, os PMs identificados como 1º sargento Castro e o 3º sargento Benevenuto, e outros dois homens foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubande, em São Gonçalo. Um deles não resistiu e morreu na unidade. Não há informações do estado de saúde do segundo baleado até o momento. A identidade deles também não foi divulgada.

A PM informou ainda que os policiais foram atendidos no hospital e já receberam alta. Na ação, a corporação apreendeu um fuzil calibre 5.56, uma granada e dois rádios comunicadores. A ocorrência está em andamento.