Os criminosos e o material foram apresentados na 60ª DP (Campos Elísios), responsável pelo casoDivulgação

Publicado 10/08/2022 18:47

Rio – Agentes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), prenderam, nesta quarta-feira (10), dois homens por posse ilegal de armas na Avenida Presidente Kenedy, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A identidade de ambos não foi divulgada.



Segundo a Polícia Militar, a dupla foi abordada durante um policiamento na região. A ação resultou na apreensão de um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380 no interior do automóvel em que dirigiam. Ainda de acordo com os agentes, as armas de fogo estão com a numeração suprimida.



Os criminosos e o material foram apresentados na 60ª DP (Campos Elísios), responsável pelo caso. Um dos envolvidos assumiu que as armas e o veículo seriam de sua responsabilidade.