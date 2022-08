Operação resultou na prisão de um cambista, preso em flagrante, e 20 pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos - Divulgação

Publicado 10/08/2022 18:27

Rio - Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), em conjunto com o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar, e funcionários do consórcio que administra o Maracanã, apreenderam, na noite desta terça-feira (9), cerca de 600 ingressos comercializados clandestinamente durante a partida entre Flamengo e Corinthians, pelas quartas de final da Libertadores da América.



De acordo com os agentes, diversos ingressos foram encontrados, dentre eles, ingressos para jogos que já aconteceram, de gratuidade e de sócios. A operação resultou na prisão de um cambista, preso em flagrante, e 20 pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos para informar como, de quem e por quanto adquiriram ingressos, cuja venda é proibida.



Torcedores detidos por tentativa de invasão ao estádio



No mesmo dia, agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) detiveram 46 torcedores do Flamengo por forçar entrada no Maracanã antes da partida . O clima ao redor do estádio ficou bastante tenso e houve correria devido ao confronto entre rubro-negros e policiais pouco antes do início do jogo. Não houve registro de feridos.De acordo com a PM, um grupo grande de rubro-negros sem ingresso tentou forçar a entrada pelo acesso D, próximo à estátua do Bellini. Os 46 flamenguistas foram conduzidos ao juizado do torcedor por tentativa de invasão.Nas últimas partidas do Flamengo, tanto na Copa do Brasil, quanto no torneio continental, houve registro de invasões em diferentes portões do estádio.