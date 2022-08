Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) vai analisar as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Arquivo

Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) vai analisar as operações policiais no Estado do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 10/08/2022 16:17 | Atualizado 10/08/2022 16:19

Rio - O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) abriu um processo de investigação contra o governo do Rio de Janeiro sobre as mortes de pessoas inocentes em operações policiais e as prisões arbitrárias no estado. A denúncia foi feita em abril deste ano, na sede da ONU em Nova York, pelo então secretário de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa.

Atualmente, ele não pertence mais à Prefeitura de Niterói, mas recebeu, na última sexta-feira (5), uma notificação de Jose Hernandez Paz, oficial de direitos humanos da ONU, informando que a denúncia foi encaminhada para o Comitê. Agora, especialistas independentes vão solicitar informações ao governo do Rio e produzir um relatório sobre as denúncias.

Raphael reforçou a importância desta investigação para o Rio de Janeiro. "A notícia de que a denúncia foi enviada para Genebra é um grande avanço, pois significa que agora os relatores independentes da ONU irão apurar os casos e solicitar informações ao governador. O principal objetivo da denúncia é pressionar o governo a trabalhar por uma política de segurança que reduza a violência. Estamos falando de vidas humanas, incluindo de crianças e de policiais, que devem ser protegidas e não mortas", disse ao DIA.

Na petição, elaborada por Raphael e baseada em relatórios da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) e do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege), foi indicada a existência de falhas no reconhecimento fotográfico pelas polícias Civil e Militar, como foi o caso do músico Luis Justino , em setembro de 2020, e também as mortes de inocentes durante ações policiais.

A denúncia também critica e pede maiores explicações sobre o funcionamento do programa Cidade Integrada, que teve início em janeiro deste ano no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.

Procurado, o governo do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou sobre a investigação do Comitê da ONU.