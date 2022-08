De acordo com a Detro-Rj, cinco dos ônibus faziam transporte de passageiros sem autorização e, um ônibus foi autuado por estar com tacógrafo vencido - Divulgação / Alan Simas

Publicado 10/08/2022 22:00 | Atualizado 10/08/2022 22:05

Rio – Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realizaram, nesta quarta-feira (10), uma operação de fiscalização contra o transporte irregular de passageiros. Devido à ação, seis ônibus foram autuados e cinco foram rebocados.



De acordo com a Detro-RJ, cinco dos ônibus faziam transporte de passageiros sem autorização e, um ônibus foi autuado por estar com tacógrafo vencido. A abordagem do ônibus piratas ocorreram na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca; na Rua do Russel, na Glória; na Rodoviária do Rio, na Região Portuária e nas proximidades do Terminal Presidente João Goulart, em Niterói.