O programa Seeduc + Perto estará em Itaguaí, nesta quinta-feira (11)Secretaria de Estado de Educação

Publicado 10/08/2022 16:33 | Atualizado 10/08/2022 16:43

Rio – A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) oferecerá ao público, nesta quinta-feira (11), mais de 50 tipos de serviços no Ciep 048 – Djalma Maranhão, em Itaguaí, onde estará com o programa Seeduc + Perto.

A iniciativa, que acontece das 10h às 16h, tem como objetivo atender servidores e alunos sobre assuntos como aposentadoria, quadro de horários, pagamentos, transporte e inspeção escolar, infraestrutura, ouvidoria e movimentação. Segundo a pasta, todas as orientações que hoje as pessoas obtêm nas regionais ou na sede da secretaria no Rio de Janeiro podem ser transmitidas pela unidade itinerante.

"A ideia é promover soluções para nossos servidores e alunos de uma maneira bastante rápida, eliminando burocracias, encurtando distâncias e facilitando a vida das pessoas", afirma o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Nas últimas semanas, o Seeduc + Perto passou por Angra dos Reis, Mangaratiba, Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Itaperuna, Miracema, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e Petrópolis. A van da Seeduc-RJ vai percorrer todo o estado e o atendimento será prestado em unidades da rede de ensino.