Secretaria Municipal da Cidadania realizará Cidadania ItinerantePrefeitura do Rio

Publicado 10/08/2022 14:41

Rio - O programa Cidadania Itinerante a Padre Miguel será realizado nesta sexta-feira (12), no Conjunto Habitacional Dom Jaime. O projeto, organizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, contará com vários serviços disponíveis ao público, das 10h às 14h.

Entre os serviços, a Fundação Leão XIII vai viabilizar a solicitação de segunda via de documentos, como certidão de nascimento, casamento e certidão de óbito. Haverá ainda assessoria jurídica e a equipe da Light estará a postos para atendimento ao consumidor.

Os funcionários do Procon Carioca também estarão no local. Os consumidores interessados em registrar reclamações a respeito de qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

“O serviço itinerante visa atender de forma mais abrangente as demandas dos consumidores e agilizar as resoluções dos problemas de consumo", afirmou Igor Costa, diretor executivo do Procon Carioca.

As queixas serão encaminhadas diretamente à empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões. "O objetivo de ações dessa natureza é ampliar ao máximo o acesso do cidadão aos serviços disponibilizados pela Prefeitura”, informou o secretário municipal de Cidadania, Renato Moura.

O atendimento no programa “Cidadania Itinerante” está condicionado à distribuição de senhas.