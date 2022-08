Monique Maciel, de 28 anos, irmã de Samuel Maciel, 20, encontrado morto no Leblon, Zona Sul do Rio - Sandro Vox/ Agência O Dia

Monique Maciel, de 28 anos, irmã de Samuel Maciel, 20, encontrado morto no Leblon, Zona Sul do RioSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 10/08/2022 14:37

Samuel Maciel, de 20 anos, Rio - Familiares de, de 20 anos, encontrado morto no posto 12 da praia do Leblon, Zona Sul do Rio , estiveram no início da tarde desta quarta-feira (10) no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para liberar o corpo do rapaz. Conhecido nas redes como MC Samuca, o cantor de funk teria sido morto após uma briga durante uma festa no Vidigal, também na Zona Sul, na madrugada de sábado (6). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso, mas até o momento não há informações da motivação e nem a autoria do crime.

fotogaleria

No IML, parentes de Samuel não puderam ver o corpo dele. O procedimento de liberação aconteceu com base nos documentos que estavam com o cadáver. O laudo pericial da causa morte também não foi entregue à família do MC. É esperado que o resultado fique pronto na quinta-feira (11). O enterro de Samuel está marcado para acontecer na quinta-feira (11), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, às 16h.

Em busca de respostas, a irmã de Samuel, Monique Maciel, de 28 anos, disse que o MC não tinha inimigos e que era bastante querido pelos amigos. "Ele era uma pessoa muito tranquila, não tinha inimigos, era um menino carinhoso, animado", diz.

O músico tinha acabado de fechar um contrato para gravar uma música. "Tinha um sonho de ser MC e tinha acabado de fechar com o empresário dele, e a vida dele foi ceifada, até agora a gente não sabe o que aconteceu", lamentou Monique.

Antes de desaparecer, o rapaz enviou um vídeo para a mulher em um local escuro. Nas imagens, obtidas pelo DIA, é possível ouvir Samuel afirmou que se envolveu em uma briga na festa:"Sabe que te amo muito. Aconteceu um 'caô' aqui na favela do Vidigal. Estão tentando matar eu e Carlinhos. Estou (...) pela mata". Veja o vídeo:

Jovem encontrado morto no Leblon enviou vídeo para mulher pouco antes de desaparecer.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/SmNfItIv7E — Jornal O Dia (@jornalodia) August 9, 2022

Nas redes sociais, amigos do MC lamentaram a sua morte e lembraram das músicas feitas pelo rapaz. "Mais um jovem se vai, mais um sonho interrompido sem motivos, não sei quais são os planos de Deus, nunca saberemos e nunca entenderemos. Descanse em paz Samuel Emici, sua arte vai ficar para sempre viva no coração dos que te ama meu amigo"; "Descanse em paz MC samuca. Infelizmente esse mundo está muito cruel, lá se foi mais um sonho de um menino sonhador".