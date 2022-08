Samuel era entregador e tinha o sonho de trabalhar com música - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/08/2022 16:57 | Atualizado 09/08/2022 17:18

Rio - O corpo de Samuel Maciel de Souza, 20 anos, foi encontrado nesta terça-feira (9), na altura do Posto 12, na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, o jovem estava desaparecido desde sábado (7), quando foi a uma festa de aniversário no Vidigal.

A PM informou que agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados por guarda-vidas dos Bombeiros para auxiliar em uma ocorrência. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo na faixa de areia. A perícia foi acionada.

Samuel era entregador e tinha o sonho de trabalhar com música. Nas redes sociais, familiares e amigos se despediram. "Infelizmente, nosso amigo Samuca não vai mais nos alegrar, brincar e estressar, aquele moleque brincalhão. Que papai do céu abençoe a alma dele e da família", comentou um amigo.