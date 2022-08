Vereador de São Paulo, Renato Oliveira, é contido por policiais militares após ofensas racista a funcionário de condomínio - Reprodução

Publicado 09/08/2022 19:53

Segundo testemunhas, ele teria chamado o supervisor do condomínio de 'negro sujo' quando o mesmo solicitou que Renato diminuísse o volume de uma caixa de som que levara para a piscina do prédio. Renato estava violando as regras do local com o uso do equipamento, além de estar incomodando os demais moradores. O vereador, então, teria gritado: "Eu não falo com negro! Eu não falo com negro sujo!"

Acionada, a Polícia Militar foi ao local e precisou levar Renato à força para a delegacia diante de sua recusa em sair. Um dos agentes teve que entrar na piscina para retirá-lo enquanto o parlamentar dizia não ter feito nada e falava palavrões. Os moradores aplaudiram a ação da polícia.