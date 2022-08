Estrada foi fechada após protesto de moradores em Maricá - Reprodução/ Redes Sociais

Estrada foi fechada após protesto de moradores em MaricáReprodução/ Redes Sociais

Publicado 09/08/2022 21:08 | Atualizado 09/08/2022 21:18

Rio - Uma operação da Polícia Militar nesta terça-feira (9), em Itaipuaçu, distrito de Maricá, provocou um protesto de moradores, que fecharam ruas e atearam fogo em uma via. De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói), estavam em patrulhamento na região quando foram atacados por homens efetuando disparo de armas de fogo e a equipe reagiu. Dois indivíduos foram presos e houve apreensão de uma pistola e entorpecentes a serem contabilizados.

Moradores protestam após operação policial em Itaipuaçu, município de Maricá.#ODia



Crédito: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/PReAR35x2Y — Jornal O Dia (@jornalodia) August 10, 2022

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem diz que a entrada dos prédios do Minha Casa Minha Vida, programa do governo, foi fechada por moradores que protestavam. Ele ainda reforçou para que evitassem o local e pediu a ida de uma viatura para a região. A Polícia Militar informou que o patrulhamento está intensificado na área.

Este não foi o primeiro confronto da semana na região. Ainda de acordo com o órgão, na manhã desta segunda-feira (8), policiais militares do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento e foram verificar uma denúncia relatando indivíduos armados em Inoã, município de Maricá. No local, houve trocas de tiros. Após cessar o confronto, dois homens foram encontrados e houve apreensão de uma pistola, um revólver, entorpecentes e rádios comunicadores. Os indivíduos estavam feridos e foi constatado óbito ainda no local. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).