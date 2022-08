Samuel era entregador e tinha o sonho de trabalhar com música - Reprodução / Redes sociais

Samuel era entregador e tinha o sonho de trabalhar com músicaReprodução / Redes sociais

Publicado 09/08/2022 19:06 | Atualizado 09/08/2022 19:18

Rio - O entregador Samuel Maciel de Souza, de 20 anos, que foi encontrado morto nesta terça-feira (9) na altura do Posto 12 na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, enviou um vídeo para a mulher pouco antes de desaparecer neste sábado (7) no Vidigal.