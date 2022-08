Luiz Henrique era morador da Trindade, em São Gonçalo - Rede Social

Publicado 09/08/2022 17:37 | Atualizado 09/08/2022 18:16

Rio - Foi enterrado na tarde de hoje (9), no Cemitério do Maruí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, o corpo de Luiz Henrique Lima, de 21 anos, morto após ser esfaqueado durante o evento da Parada Orgulho LGBTQIA+ que ocorreu no último domingo (7) em Icaraí, Zona Sul do município.