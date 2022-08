Luiz Henrique era morador da Trindade, em São Gonçalo - Rede Social

Publicado 08/08/2022 12:37 | Atualizado 08/08/2022 14:53

Rio- Um jovem, identificado como Luiz Henrique Lima, 21 anos, morreu no início da manhã desta segunda-feira (8) após ser esfaqueado durante o evento da Parada de Orgulho LGBTQIA+ em Niterói, na Região Metropolitana, que ocorreu neste domingo (7). A informação foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, para onde a vítima foi encaminhada.



Segundo informações preliminares, o jovem foi atingido na face e na cabeça. Nas redes sociais, relatos afirmam que a vítima ficou ensanguentada no meio da multidão. “Eu vi tudo e vim aqui no Twitter pra ver se tinha algo sobre o rapaz que deu uma facada na direção do pescoço de outro que já caiu jorrando muito sangue apagado”, disse um internauta.



Uma outra internauta disse ainda ter ficado assustada ao ver a vítima esfaqueada. “Mano essa Parada Gay de Niterói achei mega de boa, até a hora de aparecer um cara na maca que parecia estar todo esfaqueado e cheio de sangue. Na mesma hora eu queria apenas ir embora”, comentou.

O cantor Beni Falcone, que estava no local, informou que presenciou a confusão de cima de um trio elétrico. "O que eu vi lá de cima foi um início de confusão, onde o menino que terminou ensanguentado meio que bateu no outro pra se desvencilhar. E seguiu pra se afastar. O outro veio com tudo pra cima dele, saltou e atacou na direção do olho. Parecia estar com algum instrumento", disse.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para esta ocorrência. Ainda não há informações da motivação e nem da autoria do crime.



Essa foi a 16ª edição do evento na cidade e reuniu centenas de pessoas na orla da Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Em nota, o grupo Diversidades Niterói, fundador e organizador do evento lamentou o caso e prestou solidariedade aos familiares da vítima.

"O Grupo Diversidade Niteroi (GDN), vem a público prestar solidariedade aos familiares e amigos do Luiz Henrique, 21 anos, que após ter sido envolvido em uma discussão e sofrido um grave ferimento por objeto cortante na Parada realizada no dia 7/08/22 não resistiu e veio a óbito", disse em comunicado.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre as investigações do caso.