Crianças de 3 e 4 anos já podem ser vacinadas desde o mês de julho deste ano - Vanessa Ataliba/O dia

Publicado 08/08/2022 19:26 | Atualizado 08/08/2022 20:40

Rio - A vacinação contra a covid-19 para crianças de 3 e 4 anos será paralisada nesta terça-feira (9) na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde não enviou a remessa de CoronaVac. Com isso, não há vacinas para a aplicação de primeira dose dessa faixa etária.

A CoronaVac é a única vacina autorizada pela Anvisa para o uso neste público. Logo, a pasta informou que a vacinação volta ao normal assim que o município receber a nova remessa. As crianças que já tomaram a primeira dose estão com a segunda dose garantida e a data de retorno está marcada no comprovante.

Questionado pelo DIA se há previsão para a entrega desse aporte, o Ministério da Saúde informou que está em "tratativas para aquisição do imunizante com maior celeridade, de acordo com a disponibilidade de entrega das doses pelos fornecedores".



Informou ainda que o Estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 44,9 milhões de doses de vacina para a campanha contra a Covid-19. Destas, mais de 10 milhões de doses são Coronavac. "A pasta reitera a disponibilidade de outras vacinas para o público acima de 5 anos e reforça a necessidade de estados e municípios cumprirem as orientações pactuadas para garantir a imunização da população brasileira", disse em nota.