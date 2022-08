Delegacia Antissequestro (DAS) prende casal acusado de forjar sequestro de mãe e filha na Baixada Fluminense - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 08/08/2022 20:32 | Atualizado 08/08/2022 20:39

Rio - Policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam em flagrante, neste domingo (7), um homem e uma mulher acusados de extorsão no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com os agentes, os presos estavam extorquindo mãe e filha ao mesmo tempo, por telefone.

A investigação teve início no momento em que a mãe procurou a DAS para comunicar o suposto sequestro, uma vez que os criminosos diziam estar em poder da filha e exigiam pagamento de resgate para libertá-la. No entanto, ambas estavam sendo enganadas, já que a filha pensava que a mãe estava em poder dos bandidos, após sofrer um acidente de carro. Enquanto isso, a mulher recebia áudios e ligações da filha pedindo para colaborar e fazer o que os criminosos mandavam.



Ainda segundo os policiais, a filha, por determinação do grupo criminoso, foi para um motel, em Duque de Caxias. A mãe, por sua vez, realizou diversas transações bancárias via pix e depósitos.



Após análise do Setor de Inteligência da DAS, foi possível identificar os criminosos envolvidos no crime de extorsão. Eles, inclusive, eram investigados pela especializada por crimes anteriormente praticados.



Os presos foram encaminhados para o sistema penitenciário e diligências seguem para capturar mais um envolvido do esquema criminoso.