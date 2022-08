Polícia fecha casa de repouso acusada de maus-tratos - Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 08/08/2022 19:36 | Atualizado 08/08/2022 21:00

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde localizou 20 famílias dos idosos da casa de repouso de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, que foi fechada neste domingo (7) após denúncia de maus-tratos. O órgão afirmou ainda que a equipe está desde a manhã desta segunda-feira (8) no local para verificar a situação dos pacientes.

Ao todo, 29 idosos se encontravam na Casa de Repouso Laço de Ouro. Desse total, três precisaram de cuidados médicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, seis pacientes foram encaminhados para abrigos da secretaria porque não foi possível localizar os parentes. Com isso, um idoso foi para a Unidade de Reinserção Social Haroldo Costa (URS), na Taquara, Zona Oeste do Rio, três estão na Central de Recepção de Idosos Carlos Portela, na Ilha do Governador, e dois estão em albergues no Centro da Cidade.

No domingo (7), a Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher que mantinham o local. Eles são acusados pelos crimes de cárcere privado, tortura e maus-tratos. Na página da Casa de Repouso nas redes sociais, as avaliações negativas relatam que os internos não eram bem cuidados e que os parentes não tinham notícias reais sobre os pacientes.

Em fevereiro deste ano, a filha de um dos internos da clínica fez um relato em uma rede social já falando sobre as más condições do local.

"Todo dia ligava pra saber como meu pai estava. E eles diziam que estava bem. Se soubesse a real situação do meu pai, teria imediatamente tirado ele de lá", escreveu.