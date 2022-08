Segundo testemunhas, as vítimas estavam em condições precárias e insalubres na casa de repouso - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/08/2022 13:08 | Atualizado 08/08/2022 14:46

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem e uma mulher, e fechou uma casa de repouso em Guaratiba, na Zona Oeste, neste domingo (7). O casal, que mantinha o local, é acusado pelos crimes de tortura, cárcere privado e maus-tratos.



A ação ocorreu após agentes da 35ª DP (Campo Grande) receberem denúncias de técnicas de enfermagem e estagiárias. No local havia mais de 20 idosos internados. Segundo testemunhas, as vítimas estavam em condições precárias e insalubres, sem atendimento médico, material hospitalar e de higiene, recebiam uma alimentação precária e sofriam agressões. Ao chegarem no local, a Polícia Civil constatou os fatos.



Segundo os policiais, um dos idosos foi diagnosticado com úlceras de pressão, uma delas em estado de necrose, com quadro de desnutrição e desidratação aguda, além de visível infecção generalizada. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde. Os outros foram atendidos no local e uma senhora também precisou ser levada para um hospital.



Em depoimento, a esposa de um dos internados afirmou que estava há mais de um ano sendo impedida de ver o marido.



De acordo com a Prefeitura do Rio, uma equipe da Secretaria de Assistência Social atua no local desde o início da manhã desta segunda-feira (8) para verificar a situação de 29 idosos e tentar localizar os parentes. Quando não forem encontrados, os idosos poderão ser encaminhados para abrigos da Assistência Social.



Desse total, três precisaram de cuidados médicos e foram levados para o hospital. Oito famílias já foram localizadas e três já foram encaminhadas para um abrigo da secretaria porque não foi possível identificar os parentes. Até o momento, 16 idosos estão em processo de localização de familiares. Ao longo do dia, a expectativa é encontrar as demais famílias.

Denúncias



Antes da operação policial no local, ex-funcionários e familiares dos pacientes relatavam os maus-tratos através da internet. “Nota zero. Pacientes sem a medicação prescrita pelo médico, não há quantidade de fraldas suficientes para as trocas noturnas e diurnas e pacientes acabam ficando urinados por muito tempo. Pacientes com restrições alimentares não fazem sua dieta corretamente. Infelizmente, esta instituição só visa o lado financeiro, ou seja, os pacientes são negligenciados”, disse um comentário.



Um outro comentário relata a falta de alimentos. “Acabei de tirar minha tia desse lugar por maus tratos, não dão comida e nem a medicação certa. Zero atenção nos pacientes, levamos comida para nossa família e não deram café da manhã’, disse.



Mais avaliações dão conta de que os idosos não eram cuidados adequadamente. “Pacientes urinados e sem curativos. Os idosos passam frio durante a noite e fome de dia. Nem meu inimigo merece um local desse”, comentou um internauta.

A falta de material de higene também foi uma das reclamações. “Tadinho dos idosos nesse local, não tem nem sabonete pra eles tomarem banho, muito menos toalha. Horrível o ambiente, é um manicômio”, dizia outro.