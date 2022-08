Agente da PF em busca de materiais contendo pornografia infantil no computador de um dos alvos da operação - Reprodução

Publicado 09/08/2022 07:40 | Atualizado 09/08/2022 07:49

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (9), três operações do projeto Dark Place. As ações têm como objetivo intensificar a repressão a crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantil. Um homem foi preso em flagrante em posse de material pornográfico.



Cerca de 20 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia e pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, em residências localizadas nos municípios de Macaé, no Norte Fluminense, Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos.



O mandado de prisão foi pedido após as investigações apontarem que um determinado cliente de um de provedor de Internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.