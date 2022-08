Bandidos exibem fuzil que tomaram de milicianos em confronto no Morro do Fubá - Reprodução

Publicado 09/08/2022 22:02 | Atualizado 09/08/2022 22:47

Um turista americano ficou ferido e um homem morreu, no início da noite desta terça-feira (9), nas proximidades do Morro do Fubá, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. A comunidade vive intenso tiroteio por causa de um confronto entre milicianos e traficantes de uma facção criminosa, que tenta retomar o controle da área.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o americano Joseph T. Thomas, de 28 anos, foi ferido na Travessa Souza Andrade, nas proximidades do morro, e encaminhado para o Salgado Filho. Ele teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência e seu estado de saúde é considerado grave. De acordo com informações preliminares, ele sofreu um ferimento no pescoço.

O homem que morreu foi identificado apenas por Paulinho. Ele seria integrante de uma milícia que atua na área cobrando taxa de segurança de comerciantes. Ele foi surpreendido por traficantes e morto a tiros de fuzil. Nas redes sociais circula um vídeo no qual um grupo de homens comemora a morte do homem e exibe um fuzil, que estaria em posse dele na hora da morte.



Outras duas pessoas ficaram baleadas no confronto. Um homem e uma mulher que estavam em um ônibus da linha 383 (Realengo-Praça da República) foram levadas para o quartel do Corpo de Bombeiros em Campinho, onde receberam atendimento e em seguida foram socorridas por uma ambulância do Samu. Ainda não se sabe se as vítimas pediram ajuda ao motorista de ônibus ou se estavam no coletivo no momento que foram baleadas. O estado de saúde dessas duas pessoas é desconhecido.