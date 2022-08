Uwe Herbert Hahn e Walter Henri Maximillen Biot, em foto tirada com o cachorro do casal - Divulgação

Uwe Herbert Hahn e Walter Henri Maximillen Biot, em foto tirada com o cachorro do casalDivulgação

Publicado 09/08/2022 20:57 | Atualizado 09/08/2022 21:41

Rio – A polícia ouviu, na tarde desta terça-feira (9), o irmão do belga Walter Henri Maximilien Biot e a síndica do prédio onde ele morava com o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, em Ipanema, Zona Sul. O objetivo era colher depoimentos sobre a rotina do casal. Uwe é suspeito de matar o marido dentro de casa, na última sexta-feira (5).

O cônsul da Bélgica e uma tradutora estiveram na 14ª DP (Leblon) para acompanhar o depoimento do irmão de Walter, que mora no exterior. O depoimento foi feito por videoconferência.

De acordo com informações do portal 'G1', a síndica e o irmão do belga confirmaram que o casal vivia uma rotina de brigas. Ele confirmou à polícia que o belga e o diplomata alemão tinham um relacionamento abusivo. Já o depoimento da síndica reiterou que os vizinhos do prédio ouviam as brigas do casal.