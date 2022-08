Sargento Fábio tinha 41 anos - Divulgação

Sargento Fábio tinha 41 anosDivulgação

Publicado 09/08/2022 06:47 | Atualizado 09/08/2022 06:48

Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações para ajudar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar Fabio de Negreiros Sayão Lobato, de 41 anos, nesta terça-feira (8), na Taquara, Zona Oeste do Rio. O militar realizava um patrulhamento na comunidade Santa Maria, na tarde de ontem, quando sua equipe foi atacada a tiros por criminosos armados. O sargento foi atingido no ombro esquerdo e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela especializada.Lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), Fabio estava na corporação desde outubro de 2006. Ele deixa esposa e dois filhos. Com a morte do sargento, sobe para 35 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas em 2022. Entre eles, 22 PMs; cinco policiais civis; quatro militares da Marinha; um militar da Aeronáutica; um policial penal; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e um guarda municipal.Ainda não há informações sobre o sepultamento do sargento. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.