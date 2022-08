Fábio tinha 41 anos e estava na corporação desde 2006 - Divulgação

Publicado 08/08/2022 17:22

Rio - O sargento da PM Fabio de Negreiros Sayão Lobato foi morto, na tarde desta segunda-feira (8), enquanto realizava policiamento de rotina na Comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste.



Fabio e sua equipe, do 18º BPM (Jacarepaguá), foram recebidos a tiros por criminosos no alto da mata da comunidade. O policial foi atingido no ombro esquerdo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo a PM, diversas equipes estão realizando uma varredura na região em busca dos envolvidos no ataque. Fábio tinha 41 anos e estava na corporação desde 2006. Ele deixa mulher e dois filhos.