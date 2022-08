Grupo de alunos do projeto social Centro de Treinamento Equipe WM Team - Divulgação

Grupo de alunos do projeto social Centro de Treinamento Equipe WM TeamDivulgação

Publicado 09/08/2022 11:40 | Atualizado 09/08/2022 12:04

Rio - O Centro de treinamento WM Team está levando cerca de 30 pessoas para aulas de kickboxing no Complexo do Alemão, na Zona Norte. O projeto social, idealizado por William Marcondes, de 38 anos, visa transformar a vida dos moradores da comunidade através do esporte e dos ensinamentos das artes marciais.



"Já dei aula em alguns projetos que, infelizmente, por falta de apoio tivemos que parar, mas entendo que o incentivo ao esporte através de projeto social, pode ajudar muitos jovens que não tem condições de treinar a estarem envolvidos com a luta, de maneira que muitos encontrarão nela uma saída para se livrarem das coisas erradas e ter uma mente mais focada em seus objetivos", disse o atleta.



fotogaleria

William começou a lutar aos 25 anos, o que não é muito comum entre os esportistas. "Uma idade até avançada, levando em conta a média dos iniciantes, através do com muay thai. Depois passei a treinar Boxe, em seguida o kickboxing até me formar Faixa Preta", completa ele, que é bicampeão Carioca de Kickboxing (FKBERJ), bicampeão Intermunicipal (FKBERJ), bicampeão da Taça Guanabara (FKBERJ), campeão Taça Rio (FKBERJ), campeão Low Kick (FKTERJ) e campeão Kick Light (Festival de Lutas CPX).Ele conta que é importante que os atletas não desistam da luta, apesar de suas limitações. "Nunca fui o melhor aluno da minha turma. Iniciei perdendo alguns campeonatos, mas nunca deixei isso me desanimar ou desistir do que eu queria. Insisti, persisti e hoje estou aqui, firme, forte, focado e determinado, aprendendo a cada dia e ensinando e ajudando a muitos com meus conhecimentos na luta. Nunca Desista", aconselha.Através da sua história de superação, o lutador quer inspirar os moradores do local. Para frequentar as aulas, basta ter seis anos e não há limite de idade.Os interessados em se inscrever devem ir até o Centro de treinamento Equipe WM Team, na Rua Canitar 176, em Inhaúma, onde acontecem as aulas, toda segunda e quinta, a partir das 19:30h e procurar o Mestre William Marcondes.