Sargento Fábio tinha 41 anosDivulgação

Publicado 09/08/2022 09:52 | Atualizado 09/08/2022 12:10

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (9), uma operação na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. A ação acontece um dia após a morte do sargento Fabio de Negreiros Sayão Lobato, de 41 anos, que realizava um patrulhamento na região quando foi atacado a tiros por criminosos. A vítima foi atingida no ombro e chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.De acordo com a PM, militares do 18º BPM (Jacarepaguá), onde o sargento era lotado, e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuam na comunidade. As equipes também realizam ações prevento-repressivas em vários pontos do bairro, além da Praça seca, Vila Vaqueire, Tanque, Pechincha, Freguesia, Anil, Taquara, Gardênia Azul e Rio das Pedras. Não há relatos de confrontos, prisões ou apreensões no local.