Thiago Soares Duarte era empresário e tinha 33 anosRedes Sociais

Publicado 09/08/2022 09:42 | Atualizado 09/08/2022 09:49

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) fazem operação na Comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (9). Ação objetiva desarticular ações criminosas relacionadas ao roubo de veículos e cargas. Agentes localizaram o possível carro usado pelos criminosos que mataram Thiago Soares Duarte , de 34 anos, no último domingo (7). O veículo será encaminhado para perícia.

PMs do 16º Batalhão (Olaria) fazem operação na Comunidade da Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio, e acham possível carro usado por bandidos que mataram empresário Thiago Soares Duarte, no último domingo (07).



Thiago, que era dono de uma pizzaria na Penha, na Zona Norte, iria levar um amigo e o pai do colega ao Aeroporto do Galeão, na Ilha. Ao sair de casa, por volta das 5h, seu carro foi atingido com três tiros na Rua Conde de Agrolongo. Ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, também na Penha, onde chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu.



Familiares do empresário Thiago Soares Duarte no IML para a liberação do corpo Vanessa Ataliba/Agência O Dia

O caso foi registrado inicialmente na 22ª DP (Penha) e depois transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a ocorrência do caso. Agentes da especializada buscam câmeras de segurança e informações que possam identificar a autoria do crime.





Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato) O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (8), um cartaz para ajudar na localização dos autores do assassinatos . O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a identificação dos criminosos envolvidos na morte de Thiago Duarte, ligue nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,https://twitter.com/PProcurados (mensagens).Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato)

Até o momento, a PM não divulgou um balanço da operação na Comunidade e nem há informação de prisões ou de feridos em confronto.