Thiago Soares Duarte era empresário e tinha 33 anos - Redes Sociais

Thiago Soares Duarte era empresário e tinha 33 anosRedes Sociais

Publicado 08/08/2022 07:39 | Atualizado 08/08/2022 09:40

Rio - Morreu na tarde deste domingo (7) o empresário Thiago Soares Duarte, horas após ter sido baleado durante um assalto na Penha, Zona Norte do Rio, na madrugada do mesmo dia. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 33 anos.

Thiago Soares Duarte era empresário e tinha 33 anos Redes Sociais



O crime ocorreu na na Rua Conde de Agrolongo. Nas redes sociais, amigos do empresário chegaram a realizar uma campanha pedindo doações de sangue para ele.



Thiago era dono da da Real Pizzaria e da loja de embalagens THX. Muito conhecido no bairro, havia se tornado pai novamente recentemente, há cerca de duas semanas. Ele deixa esposa e um casal de filhos. O crime ocorreu na na Rua Conde de Agrolongo. Nas redes sociais, amigos do empresário chegaram a realizar uma campanha pedindo doações de sangue para ele.Thiago era dono da da Real Pizzaria e da loja de embalagens THX. Muito conhecido no bairro, havia se tornado pai novamente recentemente, há cerca de duas semanas. Ele deixa esposa e um casal de filhos.

Luiza Duarte, mãe de Thiago, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, falou sobre a perda do filho. "Eu digo para qualquer um: se eles queiram roubar, que roubem tudo, mas deixem a vida do ser humano", desabafou.



Elison Duarte, irmão da vítima, também se manifestou sobre a morte. "Perdi um irmão, perdi um sócio. [O criminoso] Desgraçou minha família", disse.



A Polícia Civil informou que o registro foi feito na 22ª DP (Penha) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade às investigações. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte do empresário.



Nas redes, familiares lamentaram a perda do empresário. "É mano, está difícil de acreditar, que dor meu Deus... Meu irmão você vai sempre estar no meu coração, o que fizeram com você mano, uma covardia. Minha ficha ainda não caiu, eu queria que tudo isso fosse mentira", desabafou Rita Soares, irmã da vítima.



Ainda não há informações sobre o velório de Thiago.