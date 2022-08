Menino fugiu de casa e pediu ajuda dos agentes do Leblon Presente - Divulgação

Publicado 08/08/2022 15:54 | Atualizado 08/08/2022 16:33

Rio - Uma mulher não identificada foi presa em flagrante, na noite deste domingo (7), por torturar o filho de 11 anos. Após a denúncia, feita pela própria criança, ela foi encontrada por agentes da Operação Segurança Presente na Praça Cazuza, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O menino fugiu de casa, na comunidade do Vidigal, e procurou a equipe para pedir ajuda. Com lesões nas mãos, pescoço, rosto e cabeça, ele disse que a mãe tinha o agredido com socos, uma colher de metal e uma frigideira quente. Além disso, disse ser trigêmeo e morar com os irmãos, que também sofriam agressões, e uma irmã mais nova, de 5 anos.

A equipe do Leblon Presente solicitou o apoio do Conselho Tutelar e a criança foi levado Centro de Emergência Regional (CER) do bairro. Pouco tempo depois, a mãe procurou os agentes à procura do filho. A suspeita foi levada à 14ª DP (Leblon) e o menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O laudo apontou que "as lesões foram produzidas através de meio cruel e que a multiplicidade das lesões denotam a vontade deliberada do autor em impor intenso sofrimento físico à vítima". Com isso, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de tortura e ficará à disposição da Justiça.