Familiares do empresário Thiago Soares Duarte no IML para a liberação do corpoVanessa Ataliba/Agência O Dia

Na manhã desta segunda, parentes do empresário estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no Centro do Rio, para realizar a liberação do corpo. Os familiares preferiram não falar com a imprensa sobre o caso. Rio - O empresário Thiago Soares Duarte, de 33 anos, será sepultado na manhã desta terça-feira (9), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.Na manhã desta segunda, parentes do empresário estiveram no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP), no Centro do Rio, para realizar a liberação do corpo. Os familiares preferiram não falar com a imprensa sobre o caso.