Prato oferecido pelo restaurante Muah Gastronomia, divulgado pelo projeto Delícias do Bairro - Redes sociais

Publicado 09/08/2022 08:43 | Atualizado 09/08/2022 09:09

Rio - Com o objetivo movimentar o turismo na cidade, por meio de indicações gastronômicas, A Riotur iniciou a campanha Delícias do Bairro nas redes sociais. Cada postagem destaca um bairro, reunindo pelo menos quatro dicas de lugares e pratos, com descrição do tipo de cozinha e ambiente de cada um deles.



Nos perfis da Riotur no Instagram (@riotur.rio) e no Twitter (@riodejaneiro) há sugestões de restaurantes e bares em três bairros: Ilha do Governador, Copacabana e Barra da Tijuca. Interessados na divulgação devem enviar as informações sobre o empreendimento pelo formulário https://bit.ly/deliciasdobairro. Para preenchê-lo, é necessário ter uma conta Gmail.

A Ilha do Governador é lar de boa gastronomia! E através do nosso projeto “Delícias do Bairro”, te mostramos mais pontos específicos que definitivamente merecem uma visita e provam o nosso ponto. Se liga nesses sabores!



Saiba mais no link: https://t.co/f8xarvJqKA#rio pic.twitter.com/pKR8lFBLkL — Riotur (@riodejaneiro) August 6, 2022

A iniciativa é um desdobramento do projeto Delícias do Rio, um circuito gastronômico da Riotur, realizado em março deste ano. Para integrar o circuito, os restaurantes criaram pratos inspirados na cidade com valores promocionais.



Assim como os restaurantes que participaram do Delícias do Rio, os que se cadastrarem para o Delícias do Bairro serão aos poucos incluídos na plataforma Riotur.rio. Nela, são catalogados os diversos programas oferecidos na cidade, a fim de organizar essas informações para turistas.