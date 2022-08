MetrôRio terá esquema especial para o término da partida entre Flamengo e Corinthians, pela Libertadores - Divulgação

Publicado 09/08/2022 08:43 | Atualizado 09/08/2022 08:47

Rio - O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para o jogo entre Flamengo e Corinthians, pelas quartas de finais da Libertadores da América, nesta terça-feira (08), às 21h30, no Maracanã. O Rubro-negro, por ter vencido a partida de ida em São Paulo, por 2 a 0, pode até perder pelo placar mínimo que chega às semifinais da competição pelo segundo ano seguido.

MetrôRio vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão da linha 2, que funcionarão por uma hora após o término da partida. Haverá, ainda, reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio.

As demais estações do sistema funcionarão normalmente, até a meia-noite. Depois desse horário, as estações ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

Para quem utilizar as linhas 1 e 4 (Barra, Zona Sul e Centro) na ida ao jogo, a recomendação é que a transferência para a linha 2 seja feita, prioritariamente, na estação Botafogo/Coca-Cola ou nas demais estações do trecho compartilhado (entre Botafogo/Coca-Cola e Central).

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar normalmente, até as 23h30. O último embarque da linha Botafogo-Gávea será realizado após a chegada da última composição na estação Botafogo/Coca-Cola.

Recomendação

O MetrôRio sugere ainda que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a empresa indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).