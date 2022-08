Ciep de São Gonçalo recebe prêmio de educação bilíngue em Brasília - Divulgação

Publicado 08/08/2022 15:08

Rio - O Ciep 413 Adão Pereira Nunes – Intercultural Brasil-México, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu prêmio na categoria Projeto Nacional Intercultural e Bilíngue, da 1ª edição do Prêmio Ibero-Americano de Educação Bilíngue “Cruzando Fronteiras”.

O Ciep representou o Sudeste brasileiro com o projeto “Club de Lectores” no evento, que aconteceu nos dias 4 e 5 de agosto, no auditório do Ministério da Educação, em Brasília. Os representantes da escola foram recebidos por Erick Sanchez, da cooperação educativa do Consulado Mexicano.

O secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, disse que ficou entusiasmado pela conquista da escola intercultural e acredita que essa modalidade de ensino ainda dará mais alegria para rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro.

“O prêmio mostra que uma educação bilíngue e que envolva uma variedade de culturas, além de enriquecer o conhecimento dos alunos, concede protagonismo a unidade escolar”, afirmou.