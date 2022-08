Último Rock In Rio no município ocorreu em 2019 - Agencia O Dia

Publicado 08/08/2022 14:57 | Atualizado 08/08/2022 16:25

Rio - O prefeito Eduardo Paes decretou, na sexta-feira passada (5), o Dia do Reencontro na cidade do Rio para comemorar um ano do início da flexibilização das medidas restritivas adotadas por causa da pandemia de covid-19. A celebração acontecerá no dia 2 de setembro, que também marca o retorno do Rock in Rio depois de três anos.

Publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, a decisão aponta que a volta do festival de música é um marco para o reinício da realização de grandes eventos na cidade. Além disso, afirma que a flexibilização possibilitou essa retomada.

De acordo com o decreto, o Rock In Rio é reconhecido como um dos maiores eventos de música e entretenimento do mundo e "impacta positivamente a cidade, com a geração de empregos, movimentando a economia e atraindo visitantes de vários lugares do Brasil e do mundo".

No Dia do Reencontro, ponto será facultativo nas repartições públicas municipais, excluídos os expedientes nos órgãos que não podem ter os serviços paralisados. A Secretaria Municipal de Saúde editará Resolução para regulamentar o expediente nas unidades de saúde de rede pública municipal.