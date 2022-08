Faca apreendida com homem preso, acusado de roubar um celular no Centro do Rio - Divulgação / PMERJ

Publicado 08/08/2022 14:49

Rio - Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam, na manhã desta segunda-feira (8), um homem acusado de roubar um celular no Centro do Rio.

Segundo a corporação, os agentes realizavam um policiamento pela Rua Riachuelo, quando foram parados por um homem, que comunicou o roubo. Após buscas pela região, os policiais encontraram o suspeito na Av. Henrique Valadares. Com ele, foi apreendida uma faca e foi recuperado o telefone celular roubado.



O suspeito foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá).