Publicado 08/08/2022 10:36

A Enel Distribuição Rio concluiu a obra de modernização da Subestação Jacuacanga, unidade que atende parte dos moradores de Angra dos Reis, na Região Sul. Neste projeto, foi finalizada a instalação de um banco de capacitores na unidade. Esses equipamentos, em conjunto com elementos elétricos de manobra, controlam as oscilações de potência e tem como resultado a melhoria na qualidade do fornecimento de energia. A distribuidora investiu cerca de R$ 870 mil nesta iniciativa, que vai beneficiar mais de 11 mil clientes no município de Angra dos Reis e da Ilha Grande.

"Além disso, temos ganhos de eficiência energética e aumento de vida útil das instalações e outros equipamentos da subestação com a instalação desse banco de capacitores. A obra durou cerca de 10 meses e vai ser percebida pela população que é atendida por essa subestação", destaca Rover França, responsável por Obras de Alta Tensão na Enel Distribuição Rio.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.