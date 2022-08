Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - Rede Social

Publicado 08/08/2022 07:23 | Atualizado 08/08/2022 07:26

No pedido, a defesa de Krupp alegou que só a morte do adolescente não basta para a manutenção da prisão preventiva e que a decisão é equivocada. De acordo com o texto enviado ao Plantão Judiciário, os advogados pontuaram o fato do adolescente e sua mãe estarem atravessando fora da faixa e apontou também apontou que o sinal na via estava verde no momento do acidente.Entretanto, o desembargador Milton Fernandes de Souza entendeu que o pedido não se enquadra nas situações para ser analisado em plantão e não apresenta "urgência qualificada", podendo ser apreciado por meio dos trâmites regulares. Segundo o desembargador, a competência deve ser restrita à excepcionalidade."Somente podem ser apreciados em regime de plantão pedidos referentes a fatos ocorridos fora do horário de expediente normal, ou que, por algum fato estranho à vontade das partes, não pode ser deduzido dentro desse prazo. Como a competência do plantão é extraordinária, ela deve ser restrita à excepcionalidade, não podendo o plantonista exercer juízo de censura das decisões do juiz natural ou de outro juiz plantonista", justificou o desembargador. O influenciador foi levado para unidade hospitalar no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, no fim da noite deste sábado (6). Ele estava no Hospital Marcos Moraes, no Méier, na Zona Norte do Rio, onde chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A permanência no local, que implicava no atraso da prisão, foi acelerada após o médico que atendia o influenciador ser alvo de inquérito da 16ª DP (Barra da Tijuca) por falsidade ideológica e fraude processual.