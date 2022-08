Caminhão pegou fogo na Rodovia Presidente Dutra, altura da Serra das Araras - Reprodução / TV Globo

Publicado 08/08/2022 08:55 | Atualizado 08/08/2022 09:01

Rio - Um incêndio em um caminhão com uma carga de carne fechou completamente a Rodovia Presidente Dutra, na altura da Serra das Araras (km 224), em Piraí, no Sul do estado, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo a CCR Rio SP, concessionária responsável pela via, o congestionamento na pista sentido Rio já chega a 18 km.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Piraí, com o apoio do Quartel de Paracambi, foram acionados às 5h42 para combater o incêndio. Segundo a corporação, não houve vítimas no local. Ainda não se sabe a causa do fogo.

Outro acidente

Também na Serra das Araras, na altura do Km 223, outro veículo acabou pegando fogo após colidir com um carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa da pista foi interditada entre 6h29 e 7h44.

Uma vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.