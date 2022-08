O corpo foi encontrado após uma equipe de manutenção da Ligth abrir a tampa de um bueiro em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) - Divulgação/PMERJ

O corpo foi encontrado após uma equipe de manutenção da Ligth abrir a tampa de um bueiro em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) Divulgação/PMERJ

Publicado 08/08/2022 10:03 | Atualizado 08/08/2022 10:13

Rio- Funcionários da Light encontraram um corpo de um homem dentro de uma galeria subterrânea da concessionária na Avenida Presidente Wilson, no Centro, na manhã desta segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5ºBPM (Praça Harmonia) estavam em patrulhamento pela região quando foram informados do ocorrido. No local, os policiais constataram o fato e isolaram a área. A perícia foi acionada e a ocorrência ainda está em andamento.

Segundo os Bombeiros, o corpo foi encontrado após uma equipe de manutenção da Light abrir a tampa de um bueiro em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) por volta das 5h30. O homem, que estava sem identificação, aparenta ter aproximadamente 30 anos.

Segundo as primeiras informações, a suspeita é de que ele tenha morrido após tentar realizar um furto de cabos. A Polícia Civil investiga o caso.