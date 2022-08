Barcas e Hemorio realizam campanha para doação de sangue - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 08/08/2022 14:48

Rio - A CCR Barcas, em parceria com o Hemorio realizará nesta terça-feira (9) uma campanha para a coleta de sangue na estação Praça XV, no Centro do Rio, das 8h às 17h.

O objetivo é aumentar o estoque da instituição, que está em baixa quantidade. Quem participar da campanha receberá uma passagem de graça para uma das linhas sociais (Arariboia, Paquetá e Cocotá) ou para a linha seletiva de Charitas.